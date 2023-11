Concert : The Loving Dead Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 15 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Trio post punk marseillais, The Loving Dead prend forme en 2012 dans un mélange de punk old school et de cold wave.

Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », à Martigues, dans le quartier de l’île pour ce concert rock..

2023-12-15 21:00:00 fin : 2023-12-15 23:30:00. .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A post-punk trio from Marseilles, The Loving Dead took shape in 2012 with a mix of old school punk and cold wave.

Join them for this rock concert at the café associatif ‘Le rallumeur d’étoiles’, in the Martigues district.

Trío marsellés de post-punk, The Loving Dead tomó forma en 2012 con una mezcla de punk de la vieja escuela y cold wave.

Únete a ellos en este concierto de rock en el café asociativo ‘Le rallumeur d’étoiles’, en el barrio de Martigues.

Das Post-Punk-Trio aus Marseille, The Loving Dead, nimmt 2012 in einer Mischung aus Old-School-Punk und Cold Wave Gestalt an.

Wir treffen uns zu diesem Rockkonzert im Café associatif « Le rallumeur d’étoiles » im Viertel « L’île » in Martigues.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Martigues