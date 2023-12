AlternatibaR Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 4 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

C’est un apéro pour se rencontrer en dehors des cercles militants. Proposé par l’Association Alternatiba Ouest-Etang de Berre, au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », au coeur du quartier de l’île..

2023-12-14 19:00:00 fin : 2023-12-14 22:00:00. .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s an aperitif to meet outside of militant circles. Proposed by the Alternatiba Ouest-Etang de Berre Association, at the café « Le rallumeur d’étoiles », in the heart of the island district.

Es un aperitivo para reunirse fuera de los círculos militantes. Propuesto por la Asociación Alternatiba Ouest-Etang de Berre, en el café « Le rallumeur d’étoiles », en el corazón del barrio isleño.

Ein Aperitif, um sich außerhalb der militanten Kreise zu treffen. Vorgeschlagen von der Association Alternatiba Ouest-Etang de Berre, im Café associatif « Le rallumeur d’étoiles », im Herzen des Quartier de l’île.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme de Martigues