Concert de Saravah Duo Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Un piano, deux voix et une énergie communicative, Saravah est un duo réunissant Elaine Lopes et Anne-Sophie Cabrillat.

Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », à Martigues, dans le quartier de l’île pour ce concert très dynamique..

2023-12-09 21:00:00 fin : 2023-12-09 23:30:00. .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A piano, two voices and an infectious energy, Saravah is a duo featuring Elaine Lopes and Anne-Sophie Cabrillat.

Join them at the café « Le rallumeur d’étoiles », in the Martigues district of l’île, for this lively concert.

Un piano, dos voces y una energía contagiosa, Saravah es un dúo formado por Elaine Lopes y Anne-Sophie Cabrillat.

Únase a ellas en el café « Le rallumeur d’étoiles », en el barrio de Martigues de l’île, para este animado concierto.

Ein Klavier, zwei Stimmen und eine ansteckende Energie: Saravah ist ein Duo, das Elaine Lopes und Anne-Sophie Cabrillat vereint.

Wir treffen uns im Café associatif « Le rallumeur d’étoiles » in Martigues, im Quartier de l’île, zu diesem sehr dynamischen Konzert.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme de Martigues