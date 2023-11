Concert de Papa Big Wolf Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Un répertoire électro blues : guitare voix, harmonica, banjo, machines électroniques, mélodica…

Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », à Martigues, dans le quartier de l’île pour ce concert électro Blues Rock..

2023-12-01 21:00:00 fin : 2023-12-01 23:30:00. .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An electro blues repertoire: vocal guitar, harmonica, banjo, electronic machines, melodica…

Rendezvous at the café « Le rallumeur d’étoiles », in the Martigues district, for this electro blues rock concert.

Un repertorio de electro blues: guitarra vocal, armónica, banjo, máquinas electrónicas, melódica…

Cita en el café « Le rallumeur d’étoiles », en el barrio de Martigues, para este concierto de electro blues rock.

Ein Elektro-Blues-Repertoire: Gesangsgitarre, Mundharmonika, Banjo, elektronische Maschinen, Melodica…

Wir treffen uns im Café associatif « Le rallumeur d’étoiles » in Martigues, im Viertel « L’île », für dieses Elektro-Blues-Rock-Konzert.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme de Martigues