Concert de Kétane Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 24 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

C’est qui Kétane ?

Le groupe de rock chante la joie, l’amour, la liberté !

Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », à Martigues, dans le quartier de l’île pour ce concert rock..

2023-11-24 21:00:00 fin : 2023-11-24 23:30:00. .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Who is Kétane?

This rock band sings about joy, love and freedom!

Come along to this rock concert at the café « Le rallumeur d’étoiles », in the Martigues district.

¿Quién es Kétane?

Este grupo de rock canta a la alegría, al amor y a la libertad.

Asista a este concierto de rock en el café « Le rallumeur d’étoiles », en el barrio de Martigues.

Wer ist Kétane?

Die Rockband singt von Freude, Liebe und Freiheit!

Wir treffen uns zu diesem Rockkonzert im Café associatif « Le rallumeur d’étoiles » im Viertel « l’île » in Martigues.

