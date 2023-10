Concert de Nova Shapeers Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 17 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

C’est qui Nova Shapeers ?

C’est un groupe de salon de Provence passionné de rock, de blues propulsé sur des sonorités modernes.

Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », à Martigues, dans le quartier de l’île pour ce concert rock..

2023-11-17 21:00:00 fin : 2023-11-17 23:30:00. .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Who’s Nova Shapeers?

They’re a group from Salon de Provence with a passion for rock, blues and a modern sound.

Come along to this rock concert at the café « Le rallumeur d’étoiles », in the Martigues district.

¿Quiénes son Nova Shapeers?

Son un grupo de Salon de Provence apasionado por el rock, el blues y un sonido moderno.

Asista a este concierto de rock en el café « Le rallumeur d’étoiles », en el barrio de Martigues.

Wer ist Nova Shapeers?

Das ist eine Band aus Salon de Provence, die eine Leidenschaft für Rock und Blues hat, der auf moderne Klänge angetrieben wird.

Wir treffen uns zu diesem Rockkonzert im Café associatif « Le rallumeur d’étoiles » im Viertel « l’île » in Martigues.

