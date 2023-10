Concert Traid et Yersa Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 11 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

C’est qui Traid et Yersa ?

Derrière ces noms d’artistes se cachent Sébastien et Fabrice, deux istréens qui se produiront sur la scène martégale.

Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », à Martigues, pour ce concert rap..

2023-11-11 21:00:00 fin : 2023-11-11 23:45:00. .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Who are Traid and Yersa?

Behind these names are Sébastien and Fabrice, two local artists who will be performing in Martigues.

See you at the café associatif « Le rallumeur d’étoiles », in Martigues, for this rap concert.

¿Quiénes son Traid y Yersa?

Detrás de estos nombres están Sébastien y Fabrice, dos artistas locales que actuarán en Martigues.

Nos vemos en el café asociativo « Le rallumeur d’étoiles », en Martigues, para este concierto de rap.

Wer sind Traid und Yersa?

Hinter diesen Künstlernamen verbergen sich Sébastien und Fabrice, zwei Istréaner, die auf der Bühne in Martigny auftreten werden.

Wir treffen uns im Café associatif « Le rallumeur d’étoiles » in Martigues zu diesem Rap-Konzert.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme de Martigues