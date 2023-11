Concert de Crazy Meerkats Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 10 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Les Crazy Meerkats ce sont de bonnes reprises en version rock jouées par des musicos qui envoient.

Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », à Martigues, pour ce concert..

2023-11-10 21:00:00 fin : 2023-11-10 23:30:00. .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Crazy Meerkats are a rockin’ cover version of a good song, played by some hard-hitting musicians.

See you at the café associatif « Le rallumeur d’étoiles », in Martigues, for this concert.

Los Crazy Meerkats son una versión rockera de una buena canción, interpretada por unos músicos que pegan fuerte.

Nos vemos en el café asociativo « Le rallumeur d’étoiles », en Martigues, para este concierto.

Die Crazy Meerkats sind gute Coversongs in Rockversionen, gespielt von Musikern, die es krachen lassen.

Das Konzert findet im Café « Le rallumeur d’étoiles » in Martigues statt.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme de Martigues