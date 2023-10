Concert de Coco de Brumes Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 3 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Coco de Brumes est un groupe marseillais aux influences pop, rock, folk.

Les thèmes sont tantôt mélancoliques, tantôt dansants.

Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », à Martigues, pour ce concert pas comme les autres..

2023-11-03 21:00:00 fin : 2023-11-03 23:45:00. .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Coco de Brumes is a band from Marseille with pop, rock and folk influences.

The themes are sometimes melancholy, sometimes danceable.

Join them at the café associatif « Le rallumeur d’étoiles », in Martigues, for a concert like no other.

Coco de Brumes es un grupo marsellés con influencias pop, rock y folk.

Los temas son a veces melancólicos, a veces bailables.

Únase a ellos en el café asociativo « Le rallumeur d’étoiles », en Martigues, para disfrutar de un concierto sin igual.

Coco de Brumes ist eine Band aus Marseille mit Einflüssen aus Pop, Rock und Folk.

Die Themen sind mal melancholisch, mal tanzbar.

Wir treffen uns im Café associatif « Le rallumeur d’étoiles » in Martigues für diesen nicht alltäglichen Auftritt.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme de Martigues