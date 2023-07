Concert de Gwen Soli et Monsieur G Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues, 9 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Gwen Soli et Monsieur G. proposent un concert intimiste tour à tour tendre et plein d’espièglerie comme une délicatesse hors du temps à savourer.

Au café associatif « Le Rallumeur d’étoiles », dans le quartier de l’île..

2023-09-09 21:00:00 fin : 2023-09-09 . .

Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Quai Brescon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Gwen Soli and Monsieur G. offer an intimate concert, alternately tender and full of mischief, like a timeless delicacy to be savoured.

At the café associatif « Le Rallumeur d’étoiles », in the quartier de l’île.

Gwen Soli y Monsieur G. ofrecen un concierto íntimo, alternativamente tierno y lleno de picardía, como un manjar intemporal que hay que saborear.

En el café asociativo « Le Rallumeur d’étoiles », en el quartier de l’île.

Gwen Soli und Monsieur G. bieten ein intimes Konzert, das abwechselnd zärtlich und voller Schalk ist, wie eine zeitlose Delikatesse zum Genießen.

Im Café associatif « Le Rallumeur d’étoiles » im Quartier de l’île.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme de Martigues