Le Raid Nature des Collectivités Territoriales, 3 juin 2023, MillauMillau .

Le Raid Nature des Collectivités Territoriales

Le Raid Nature des Collectivités Territoriales Millau Aveyron Millau

2023-06-03 – 2023-06-04

Millau

Aveyron

Millau Aveyron

Le Raid Nature des Collectivités Territoriales Parc Loisirs de la Maladrerie Millau Plus de 300 concurrents, répartis par équipes de 4, évolueront lors des épreuves dans différents environnements et des défis ludiques viendront agrémenter la course. Les équipes peuvent être composées d’agents territoriaux et d’élus issus de toutes les régions de France.

L’accueil des concurrents se tiendra le vendredi 2 juin à partir de 17h30 et les activités sportives se dérouleront le samedi et le dimanche.

Cet événement sportif, créé il y a 24 ans, est placé sous l’influence des valeurs du sport telles que le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, le partage et les relations humaines. Le raid, c’est aussi la rencontre avec un territoire, ses paysages, sa culture et ses habitants.

La ville de Millau, la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme travaillent en étroite collaboration, pour permettre au Raid d’écrire une nouvelle page de son histoire pour cette 22ème édition.

INSCRIPTIONS :

https://www.billetweb.fr/raid-des-collectivites-territoriales

Le Raid Nature des Collectivités Territoriales est un challenge multisports de pleine nature qui se déroule à Millau les 3 et 4 juin 2023.

resa@ot-millau.fr http://www.millau.fr/que-faire-a-millau/evenements/raid-des-collectivites/

OFFICE DE TOURISME DE MILLAU

Millau Millau

dernière mise à jour : 2023-02-16 par