Le raid ludique du Valhalla Soirée découverte de jeux de société Ifs, jeudi 14 mars 2024.

Tu aimes les soirées jeux de société entre amis ou en famille et les moments passés à nos côtés ?

Eh bien avec Ludicity boutique , on te propose 6 soirées jeux de société sur divers thèmes pour varier les plaisirs ! C’est gratuit et c’est toi qui décides quand tu souhaites jouer et repartir (bien entendu si des places sont disponibles) !

1ère date le jeudi 14 mars de 19h à 22h rejoins nous pour une soirée découverte. Plusieurs jeux seront disponibles, ils toucheront à plusieurs thème, univers, style de jeux…

D’autres dates sont à venir

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour la programmation complète !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:00:00

fin : 2024-03-14 22:00:00

992 Route de Falaise

Ifs 14123 Calvados Normandie contact@levalhalla.fr

L’événement Le raid ludique du Valhalla Soirée découverte de jeux de société Ifs a été mis à jour le 2024-03-11 par Calvados Attractivité