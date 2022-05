Le Raid des Pèlerins : concours international d’endurance équestre Jullianges Jullianges Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-07-27 – 2022-07-31

Jullianges Haute-Loire Jullianges Concours national d’Equi Endurance sur l’hippodrome de Lachamp – Gilbert Best. 2er2a@free.fr +33 6 07 87 62 91 http://2er2a.free.fr/ Jullianges

