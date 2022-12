Finale Tremplin Musical de Brétigny #8 Le Rackam / Brétigny-sur-Orge / 91 Brétigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Brétigny-sur-Orge

Finale Tremplin Musical de Brétigny #8 Samedi 21 janvier 2023, 20h00 Le Rackam / Brétigny-sur-Orge / 91

Le Rack’am met en avant les jeunes talents locaux et vous invite à la dernière étape de son tremplin Le Rackam / Brétigny-sur-Orge / 91 12 rue Louis Armand Brétigny sur Orge Brétigny-sur-Orge 91220 Essonne Île-de-France e Rack’am met en avant les jeunes talents locaux et vous invite à la dernière étape de son tremplin. Suite à leur première performance en centre-ville en septembre dernier, venez encourager les groupes / artistes :

• JADANAË (Pop – Rnb)

• BLANCHE ESTHER (Chanson Pop) • TWINGO BLINDÉE (Rap Rock) GHINZA (Groupe parrain) : Quintet « Made In Essonne » formé en 2017, Ghinza nous transporte au pays du Soleil levant. Le groupe se veut l’antithèse décalée du quartier chic et commercial de Tokyo qui porte le même nom. À la croisée du rock alternatif, de la pop et du punk, Ghinza a creusé un sillon bien à lui, parfaitement à l’aise avec les codes de la pop culture japonaise. «

