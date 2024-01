SOVIET SUPREM Le RACK’AM Bretigny Sur Orge, samedi 23 mars 2024.

On y est… après des années de concerts, de fêtes, d’amour, de passion, de bonheur et d’émotions… Le Rack’am entre dans la trentaine ! Venez souffler les 30 bougies du Rack’am les vendredi 22 et samedi 23 mars 2024, un week-end d’anniversaire avec son lot de surprises et parmi nos invités : SOVIET SUPREM, TETE, YSE et DJ TAGADA ! Venez fêter avec nous ces trois décennies de concerts au Rack’am ! SOVIET SUPREM :Depuis 10 ans, SOVIET SUPREM soulève les foules, à l’endroit, à l’envers et toujours de la gauche vers la gauche. Les deux gènes-héros fédèrent un public de la crèche à l’Ehpad. Après avoir revisité la sono mondiale au travers de l’oeil de Moscou et pris le contre-pied de la world music anglo-saxonne (“L’internationnale“ 1er album) puis s’être tourné vers l’électro-minimal teinté de chœurs de l’armée rouge (“Marx Attack“ 2ème album 2018), Soviet a pris le train de l’orient extrême et est de retour avec un 3ème opus résolument rap et tourné vers l’Asie. Ni affilié à l’empire (rap commercial) ni au milieu (rap de gangster) Sylvester Stalying et John Leyang vont faire beaucoup mieux et conquérir l’empire du milieu ! Une partie de Ping Pong en diphtongue, une joute endiablée avec Xian Chi Zong, rappeur chinois exilé, un bon wok pimenté pour déglacer le wokisme … Découvrez comment nos 2 héros passent de Poutine à Xi Jin Ping, comment ils caillassent de Maïdan à Taïwan. Bienvenue dans la tournée internationale de SOVIET SUPREM MADE IN CHINA !DJ TAGADA :DJ TAGADA, c’est la révolution du dancefloor avec des kicks électroniques et folk traditionnels ! Ambassadeur du Balkan Beat en France, DJ Tagada est l’une des figures centrales de ce mouvement musical aux sonorités venues de l’Est. Prêt à retourner la scène du Rack’am avec ses sets déjantés, il vous attend, le pied tapant déjà aux rythmes de ses premières tracks !

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 19:30

Réservez votre billet ici

Le RACK’AM 12, Rue Louis Armand 91220 Bretigny Sur Orge 91