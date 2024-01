TETE YSE Le RACK’AM Bretigny Sur Orge, vendredi 22 mars 2024.

On y est… après des années de concerts, de fêtes, d’amour, de passion, de bonheur et d’émotions… Le Rack’am entre dans la trentaine ! Venez souffler les 30 bougies du Rack’am les vendredi 22 et samedi 23 mars 2024, un week-end d’anniversaire avec son lot de surprises et parmi nos invités : SOVIET SUPREM, TETE, YSE et DJ TAGADA ! Venez fêter avec nous ces trois décennies de concerts au Rack’am ! TÉTÉ :Tournée « 20 ans A la Faveur de l’Automne »Guitariste passionné depuis l’adolescence, TÉTÉ sort son premier album, L’air de rien, en 2001. Deux ans plus tard, c’est la consécration avec À la Faveur de l’Automne auréolé d’un disque d’or et porté par son single éponyme qui devient au fil des ans une véritable pièce maitresse du panthéon de la chanson française. A l’occasion des 20 ans de cet album mémorable, TÉTÉ vous convie au Rack’am pour un concert intimiste, comme à la maison. Un show acoustique, en guitare voix, à hauteur de regard, la plus belle manière de retrouver ce public dans les yeux duquel il aime à dire qu’il a grandi, et qui l’a porté depuis ses débuts. YSÉ :Autrice compositrice et interprète, YSÉ se dévoile pour mieux chanter sa pudeur, sans fard ni compromis, sans peur de l’intime. Aucune crainte. Ysé n’en a pas fini avec ses doutes et c’est tant mieux, car elle ose les transformer. Tantôt chantés, tantôt murmurés, ses mots authentiques trouvent un écho anglo-saxon à sa chanson française.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 19:30

Le RACK’AM 12, Rue Louis Armand 91220 Bretigny Sur Orge 91