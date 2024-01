LADANIVA FERIELLE Le RACK’AM Bretigny Sur Orge, vendredi 15 mars 2024.

LADANIVAUne musique-monde d’une richesse rare, qui réinvente ce qu’on appelle trop étroitement le folklore des Balkans et qui dynamise – si ce n’est dynamite – le format pop anglo-saxon. C’est le secret de la musique de LADANIVA, qui se résume aussi en une rencontre improbable, un soir, lorsque deux astres ont décidé de lier leur trajectoire musicale : Jaklin et Louis. Leur histoire est aussi intense que leur musique, une folk arménienne, empreinte de fraîcheur et de modernité. Laissez-vous emporter vers un voyage aussi joyeux que lumineux ! Un tour du monde ultra-tonique TéléramaFERIELLECe qui frappe avant tout dans ses chansons, c’est son incroyable amplitude de voix, elle est bi-goût, virevolte du plus grave au plus aigu sur ses mélodies. Autrice, compositrice, interprète, FERIELLE tend des pièges à la pop. Son credo, c’est le Golden Pop Punk Retriever, le meilleur ami de la sincérité, il se revendique tout autant des Wombats, The Hives ou The Vaccines que de Maggie Rogers ou King Princess. Ayant désormais assemblé toutes les pièces de son puzzle, elle chante avec malice et réussit son tour de magie : nous faire battre du pied et du cœur.Découverte sur la BBC et dans Emily in Paris , Férielle vient de tourner en première partie d’Hoshi.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

Le RACK’AM 12, Rue Louis Armand 91220 Bretigny Sur Orge 91