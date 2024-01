MAD FOXES IRIS Le RACK’AM Bretigny Sur Orge, 8 mars 2024, Bretigny Sur Orge.

MAD FOXESAprès l’explosif « Ashamed », le post-punk flamboyant de MAD FOXES débarque au Rack’am avec leur troisième album, « Inner Battles ».Quand des amoureux de Shame, Fontaines D.C et Metz cherchent à développer de nouvelles sonorités, il en découle un album complet et un live surprenant. Entre Noise et Pop, osant le mariage du punk et du kitsch des années 80, sur scène le groupe Nantais laisse place au besoin viscéral de partager ses sentiments profonds et chaotiques, un moyen de se défaire de cette lutte intérieure pour laisser irradier l’espoir et la lumière.IRIS (groupe accompagné à l’année par Le Rack’am)IRIS c’est être assez post-punk pour ne pas avoir à le dire, c’est apprendre à retourner une foule plutôt que de bosser ses gammes, c’est comme une photo floue mais qui en dit plus que toutes les autres. Après un premier EP en 2021, deux tournées d’été et des premières parties remarquées en Île-de-France (MADAM, Équipe de Foot, Cucamaras…), le groupe fige sa formule en trio et synthétise en une poignée de nouveaux morceaux ses questionnement et introspections, ses peurs et ses euphories, qu’il porte à deux voix sur scène.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

Le RACK’AM 12, Rue Louis Armand 91220 Bretigny Sur Orge 91