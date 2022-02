LE R.I.S.C. Clermont-l’Hérault, 3 décembre 2022, Clermont-l'Hérault.

LE R.I.S.C. Clermont-l’Hérault

2022-12-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-04 02:00:00 02:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault Clermont-l’Hérault

Entre découverte et sport, festivités et culture, venez participer à la première édition du R.I.S.C. (Rassemblement Insolite Sportif et Culturel) !

– 10h : foire aux commerces et associations

– 11h : retrait des dossards

– 11h30 : tombola humanitaire

– 15h : départ des différents parcours (sportif, amateur de vin ou de culture)

– 17h : arrivée des courses et remise des prix. Apéritif animé par « La French Touch », orchestre guinguette.

– 19h : paëlla géante sur les allées Salengro

– 21h : soirée dansante animée par DJ Cassou

– 1h : grand final pyrotechnique

Un évènement organisé par Call Event’s

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-01-13 par OT DU CLERMONTAIS