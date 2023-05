Le quốc-ngữ. L’écriture romanisée, vecteur d’une renaissance culturelle au Vietnam Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le quốc-ngữ. L’écriture romanisée, vecteur d’une renaissance culturelle au Vietnam Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, 3 avril 2023, Paris. Du lundi 03 avril 2023 au mercredi 31 mai 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La diffusion de l’écriture romanisée permet de retracer l’essor de la presse et de l’édition littéraire et artistique en langue vietnamienne. Le Vietnam est le seul pays asiatique à avoir abandonné l’usage des sinogrammes au bénéfice des caractères latins. La vulgarisation de cette écriture, appelée quốc-ngữ, est d’abord soutenue par l’administration coloniale française, avant d’être promue par les courants modernisateurs des lettres vietnamiennes, qui voient l’opportunité d’édifier une nation moderne et indépendante. La diffusion de l’écriture romanisée permet de retracer l’essor de la presse et de l’édition littéraire et artistique en langue vietnamienne. Commissariat Thi Hai Nguyen, chargée de collections pour le domaine vietnamien Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris Contact : http://www.bulac.fr/node/2896 01 81 69 18 31 action-culturelle@bulac.fr https://www.facebook.com/BULAC.Paris https://www.facebook.com/BULAC.Paris http://www.bulac.fr/node/2896

Collections de la BULAC, BIULO PER.2894. Illustration de couverture du numéro de la revue Đông dương tạp chí (La revue indochinoise) daté du 12 juin 1937 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Adresse 65 rue des Grands Moulins Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le quốc-ngữ. L’écriture romanisée, vecteur d’une renaissance culturelle au Vietnam Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 2023-04-03 was last modified: by Le quốc-ngữ. L’écriture romanisée, vecteur d’une renaissance culturelle au Vietnam Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 3 avril 2023 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris,Paris

Paris Paris