Saint-Paul Médiathèque Leconte de Lisle Saint-Paul Le quizz de la savane ! Médiathèque Leconte de Lisle Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Le quizz de la savane ! Médiathèque Leconte de Lisle, 18 septembre 2021, Saint-Paul. Le quizz de la savane !

Médiathèque Leconte de Lisle, le samedi 18 septembre à 09:00 Entrée libre et gratuite.

Venez tester vos connaissances sur la savane, les forêts et la flore endémique de La Réunion. Médiathèque Leconte de Lisle 110 Boulevard du front de mer 97460 Saint-Paul Saint-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Paul Autres Lieu Médiathèque Leconte de Lisle Adresse 110 Boulevard du front de mer 97460 Saint-Paul Ville Saint-Paul lieuville Médiathèque Leconte de Lisle Saint-Paul