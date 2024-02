LE QUIZ IV Pézenas, mardi 20 février 2024.

En famille ou entre amis venez vous défier avec ce Quiz interactif ! Fous rires et bonne humeur sont totalement garantis.

Venez vous défier en équipe avec ce quiz amusant et interactif !

Des équipes de 6* seront mises à l’épreuve avec des tours sur le cinéma, le théâtre, la nourriture et les boissons, les affaires courantes, etc.

De superbes prix sont à gagner.

Les questions sont en français et en anglais – vous devrez donc vous mettre d’accord avec vos amis français ou anglophones pour former une équipe gagnante !

Buvette et collations sur place.

*Si vous avez une équipe de 6 personnes, c’est parfait ! Si ce n’est pas le cas, nous pouvons vous aider à constituer votre équipe. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 19:00:00

fin : 2024-02-20 22:30:00

10 Place Frédéric Mistral

Pézenas 34120 Hérault Occitanie lsrcowan@gmail.com

