Paris Maison Paris Nature île de France, Paris Le quiz des oiseaux parisiens Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le quiz des oiseaux parisiens Maison Paris Nature, 26 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 26 janvier 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit [Atelier]

14h30-16h Reconnaissance, lieu de vie, nourriture, spécificités urbaines, découvrez quelques espèces parisiennes de façon originale lors de ce quiz et n’oubliez pas de compter vos points ! Masque et Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Paris 75012 Contact : maisonparisnature@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Atelier;Nature

Date complète :

2022-01-26T14:30:00+01:00_2022-01-26T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison Paris Nature Adresse Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Ville Paris lieuville Maison Paris Nature Paris