1 rue de la Calade, Arles, le dimanche 14 novembre à 16:00

le quiz des bergers ——————- le parcours débute au bas de la rue de la calade et finit au bas des arènes. En tout, dix points d’arrêt où est affiché un code QR à scanner, qui vous permet de participer au jeu en répondant à des questions en relation avec les bergers et la transhumance. Ce jeu accompagne la déambulation littéraire et musicale.

entrée libre

jeu consistant à suivre un parcours agrémenté de codes QR qui renvoient chacun à une question que Bob vous pose à chaque étape

2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T18:00:00

