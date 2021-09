Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire, Saint-Didier-en-Velay Le Quintette ALLIANCE en concert Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Quintette ALLIANCE en concert 2021-10-02 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-02 20:30:00 20:30:00 Place des Dames Eglise Paroissiale

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire Saint-Didier-en-Velay Après une année vide de tout concert, l’Association « Flâneries des Arts » a le plaisir de reprendre ses rendez-vous musicaux en accueillant en l’église paroissiale, le samedi 2 octobre à 18 h, le Quintette Alliance dans un programme de très haute tenue. +33 4 71 61 14 66 dernière mise à jour : 2021-09-22 par Office de Tourisme Loire Semène

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Didier-en-Velay Autres Lieu Saint-Didier-en-Velay Adresse Place des Dames Eglise Paroissiale Ville Saint-Didier-en-Velay lieuville 45.30249#4.27713