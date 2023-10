Stage de yoga Le Quenet 44410 Asserac Asserac Catégories d’Évènement: Asserac

Loire-Atlantique Stage de yoga Le Quenet 44410 Asserac Asserac, 19 octobre 2023, Asserac. Stage de yoga 19 – 22 octobre Le Quenet 44410 Asserac Pass: 660, Pass: 550 Retraite YOGA ~ NATUROPATHIE & ALIMENTATION CONSCIENTE du Jeudi 19 au Dimanche 22 Octobre 2023 AU FIL DE L’AUTOMNE Se retrouver ensemble pour profiter de cette belle saison qu’est l’automne, prendre le temps de ralentir, être dans la présence à soi, nourrir notre corps et notre esprit, échanger, danser, vibrer… Du yoga, de l’énergétique, de la naturopathie et préparation de bons petits plats; ce week-end sera l’occasion d’appuyer sur pause et de partir à la découverte de notre soi en automne. Journée type :

7h30 Yoga Energerisant du Matin & Méditation

9h15 Pti dej

10h Temps libre

11h30 Atelier

13h Déjeuner

14h Temps libre ~ ou Activité Surprise

18h Pratique du Soir ~ Yoga Doux ~ Yin et Nidra

20h Dîner

21h Activité FOCUS SUR LES ATELIERS

Atelier Vendredi midi

Test Doshas & Introduction à la Naturopathie

Atelier Samedi midi

La Naturopathie en Automne

Atelier Samedi fin de journée

Cuisine Consciente, élaboration du dîner du soir ensemble

ET LES ACTIVITÉS NOCTURNES

Peinture Corporelle ~ Danse Intuitive ~ Bain Sonore ~ Cercle de Parole ~ Marche Méditative Ouvert à tout niveau, de débutant à expérimenté

Le prix inclut l’hébergement en chambre double, tous les repas, les pratiques, les ateliers et les activités.

N’inclus pas le transport

Places limitées Le Quenet 44410 Asserac Le Quenet 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 30 21 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-de-yoga-asserac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T19:00:00+02:00

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00 LOISIRS SANTE Détails Catégories d’Évènement: Asserac, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Quenet 44410 Asserac Adresse Le Quenet 44410 Asserac Ville Asserac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Le Quenet 44410 Asserac Asserac latitude longitude 47.44036;-2.38789

Le Quenet 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asserac/