Le Québec s’affiche à Bercy Village du 18 janvier au 15 avril ! Bercy Village Paris, jeudi 18 janvier 2024.

Du jeudi 18 janvier 2024 au lundi 15 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

Bonjour Québec réalise une collaboration inédite avec le magazine National Geographic France.

Du 18 janvier au 15 avril 2024, Bercy Village devient le terrain d’expression de National Geographic France qui exposera 30 clichés de l’automne québécois.

Du 18 janvier au 15 avril, les

visiteurs embarqueront pour un voyage authentique au Québec à travers trente

photographies exclusives signées National Geographic France. Cette exposition

gratuite sera ouverte à tous, elle se déroulera au sein des passages de Bercy

Village.

Emanuela Ascoli, cheffe de la photographie de National

Geographic France, a parcouru le Québec (les Laurentides, l’Outaouais, la

Montérégie et le Centre-du-Québec) pour capturer l’essence de la province à

travers son objectif. Son périple s’est déroulé en octobre 2023, en plein

cœur de la saison automnale, dévoilant des panoramas d’une palette de

couleurs chaudes exceptionnelles.

Présentées lors de l’exposition « Le Québec, l’automne en

majesté », ses clichés mettent en lumière non seulement les paysages

québécois mais aussi la diversité culturelle et les scènes de vie

chaleureuses qui caractérisent la plus grande province du Canada. A travers

cette exposition captivante, Emanuela Ascoli invite le grand public à

(re)découvrir la beauté du Québec et

la richesse de son patrimoine naturel et culturel.

« C’est la première

fois que Bonjour Québec s’associe à un média de référence pour la réalisation

d’un tel projet. Nous sommes ravis d’avoir apporté notre soutien à National

Geographic France et voir cette opération se concrétiser à Bercy Village.

Nous invitons les amateurs de photographie et les curieux à plonger dans le

décor flamboyant du Québec à travers l’œil d’Emanuela Ascoli. L’exposition

promet une immersion totale dans la splendeur automnale du Québec ! »

s’enthousiasme Marie-Hélène Hudon, Directrice de la représentation

internationale de l’Alliance de l’Industrie Touristique du Québec.

Bercy Village, un lieu de vie

parisien

Lové dans le 12ème arrondissement de Paris, Bercy

Village est devenu au fil des années un véritable centre de loisirs à ciel

ouvert. Le site reçoit régulièrement des manifestations culturelles au sein

de ses allées permettant à ses visiteurs de s’évader entre leurs séances de

shopping et de cinéma.

Pour démarrer l’année en beauté, Bercy Village a choisi de faire

rayonner le Québec à travers les clichés exceptionnels de National Geographic

France, média de référence international en matière de photos et

reportages.

Emanuela Ascoli, 20 années à

parcourir et photographier le monde

Née en Italie, Emanuela débute sa carrière comme photographe et

assistante professeur de photographie appliquée à l’Université de Gênes. En

2010, elle s’installe à Paris, où elle travaille pour plusieurs agences

internationales de photojournalisme (Magnum Photos, Parallelozero) et

organise différentes expositions et projets éditoriaux.

Depuis 2012, elle est cheffe de la photographie et des

événements pour l’édition française de National Geographic. Elle intervient

régulièrement dans des jurys pour des concours photos et des grands festivals

internationaux autour de la photographie.

Bercy Village 28 rue François Truffaut 75012 Paris

Contact :

Emanuela Ascoli / National Geographic France