Le Québec de Steve Normandin Lannion, 5 février 2022, Lannion.

Le Québec de Steve Normandin Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

2022-02-05 20:30:00 – 2022-02-05 22:00:00 Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont

Lannion Côtes d’Armor Lannion

Le pianiste et accordéoniste québécois Steve Normandin chante, raconte et dévoile plusieurs des facettes musicales de son pays natal.

Découvrez avec lui ses compositions originales et les grands moments de la chanson québécoise, croisant quelquefois le répertoire de la musique traditionnelle.

Parmi les auteurs que Steve Normandin aime interpréter : La Bolduc, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Jacques Blanchet, Georges Dor, Sylvain Lelièvre, Raymond Lévesque et Robert Charlebois…

Bon voyage dans la Belle Province !

mediatheque@lannion.bzh +33 2 96 37 99 10

Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

