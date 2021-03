Munich Munich Munich Le Québec célèbre la Francophonie en cinéma! Munich Munich Catégorie d’évènement: Munich

du vendredi 19 mars au dimanche 21 mars à Munich

À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, nous vous invitons à savourer le cinéma québécois! Une sélection de sept films vous est offerte et ce, pour 72h à compter du vendredi 19 mars 2021 à 18h. Nombre de places limité! * Les films seront présentés en version originale sous-titrée en anglais.

* Les liens de visionnement vous seront transmis par courriel. **Longs métrages**

—————— * TADOUSSAC de Martin Laroche

* LE DÉP de Sonia Bonspille Boileau **Documentaires**

—————– * UNE FEMME, MA MÈRE de Claude Demers

* UN HOMME SAGE-FEMME de Martine Asselin **Courts métrages**

——————- * CHERCHE FEMME FORTE de Marilyn Cooke

* CELLE QUI PORTE LA PLUIE de Marianne Métivier

* ÉMERGENCE de Clarissa Rebouças et Julie Bernier

Inscription gratuite

Journée internationale de la Francophonie: savourez le cinéma québécois Munich Munich Munich

2021-03-19T18:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T23:59:00

Catégorie d'évènement: Munich