Le quatuor tchèque : Smetana, Dvořák, Janáček… Philharmonie de Paris, 4 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 4 janvier 2022

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances.

En contrepoint de la Biennale du quatuor à cordes programmée en janvier à la Philharmonie de Paris, ce collège retrace l’histoire de cette formation du XVIIIe siècle à nos jours : naissance du genre, évolution stylistique, grandes sphères géographiques et esthétiques, compositeurs fondamentaux seront à l’étude dans les différentes conférences.

Docteur en musicologie de l’EPHE (Paris), titulaire de cinq premiers prix au CNSMDP, Hélène Cao enseigne l’analyse et l’histoire de la musique au Conservatoire du XIIIe arrondissement et au CRR de Paris. Conférencière, collaboratrice régulière du Palazzetto Bru Zane et de L’Avant-Scène Opéra, elle est l’auteur de Debussy (Jean-Paul Gisserot), Thomas Adès le voyageur (MF) et des 600 Mots de la musique (Billaudot). Spécialiste du romantisme allemand, elle a aussi publié Louis Spohr (Papillon), Anthologie du lied (Buchet-Chastel) et participé au Dictionnaire encyclopédique Wagner (Actes Sud/ Cité de la musique). Très investie dans la création d’aujourd’hui, elle a réalisé pour l’Ircam les « Parcours de l’œuvre » d’Ivan Fedele et de Thomas Adès, et collaboré à l’ouvrage Compositrices. L’égalité en acte pour lequel elle a notamment rédigé le portrait d’Unsuk Chin (CDMC/ MF).

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23083 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

