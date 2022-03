Le quatuor pour hautbois, violon, alto et violoncelle de Mozart. Conférence-concert INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris Catégorie d’évènement: Paris

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le samedi 21 mai à 18:15

La BnF conserve un important corpus de manuscrits autographes de Mozart (1756-1791) : leur provenance est emblématique de l’histoire des fonds conservés au département de la Musique. Le _Quatuor en fa majeur_, KV 370 (368b), est l’unique quatuor avec hautbois composé par Mozart, en 1781. Il était destiné à un ami, le virtuose Friedrich Ramm. L’analyse matérielle du document révèle aux yeux et aux oreilles l’élaboration de cette pièce aux mouvements contrastés, œuvre incontournable du répertoire pour hautbois, qui sera intégralement jouée à l’issue de la conférence. **Intervenants** Lise Berthaud (altiste), Lou Delaveau (BnF), Jérôme Guichard (hautboïste), Olivia Hughes (violoniste), Victor Julien-Laferrière (violoncelliste) ___ **À propos des Trésors de Richelieu** La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et l’École nationale des chartes organisent la 11e édition du cycle « Trésors de Richelieu », où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la musique, de la littérature et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public. À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes** **Comité scientifique** Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

Réservation conseillée : http://bit.ly/inha_reservations

