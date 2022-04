Le quatuor Joachim Eglise saint-Pierre Mailly-Maillet Catégories d’évènement: Mailly-Maillet

Zbigniew Kornowicz – violon / Joanna Rezler – violon Marie-Claire Méreaux – alto / Laurent Rannou – violoncelle Européen par excellence (mi-français, mi-polonais), le Quatuor Joachim s’impose depuis plusieurs années comme une référence dans le répertoire français de l’aube du XXe siècle. Il signe chez Calliopeune série d’enregistrements remarquables aussi bien par la qualité de l’interprétation que par l’importance du corpus, pour ne citer que la monumentale Intégrale des quatuors et sextuor de Vincent d’Indy. La presse ne tarit pas d’éloges ; de nombreuses distinctions saluent “Les incontournables disques du Quatuor Joachim” (Classica). La prestigieuse revue britannique The Strad place le disque “Quatuors 1 & 2 de Saint-Saëns” parmi les meilleurs du monde : “Il est difficile ne serait-ce que d’imaginer une meilleure interprétation de ces œuvres.” (Julian Haylock, novem- bre 2008). “En mariant les deux quatuors de Karol Szymanowski avec l’unique quatuor de Maurice Ravel, les Joachim viennent d’enrichir cette belle collection discographique d’une significative carte de visite franco-polonaise !” AU PROGRAMME Mouvement pour Quatuor en ut mineur D.703 – 1820 : Franz Schubert (1797-1828) Quatuor en ré mineur K.421 – 1783 : Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Quatuor en do mineur, opus 18 n°4 – 1800 : Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Billetterie pour les concerts : • plein tarif : 12 € • tarif réduit* : 6 € • abonnements : – pass 6 concerts : 60 € (au lieu de 72 € plein tarif) – pass 3 concerts : 30 € (au lieu de 36 € plein tarif) • gratuit pour les moins de 12 ans

