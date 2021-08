Gratens Eglise Gratens, Haute-Garonne Le quatuor Dolce Vita fait son cinéma! Eglise Gratens Catégories d’évènement: Gratens

Haute-Garonne

Le quatuor Dolce Vita fait son cinéma! Eglise, 19 septembre 2021, Gratens. Le quatuor Dolce Vita fait son cinéma!

Eglise, le dimanche 19 septembre à 17:00

A vos agendas!!! Dimanche 19 septembre à 17h, le café des champs a le plaisir de vous convier à un concert dans l’église de Gratens. Et ensuite, apéritif offert…. Venez nombreux !!! Participation libre (Pass sanitaire requis)

Participation libre, Pass sanitaire requis

Concert musiques de films Eglise 31430 Gratens Gratens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gratens, Haute-Garonne Autres Lieu Eglise Adresse 31430 Gratens Ville Gratens lieuville Eglise Gratens