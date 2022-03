Le quatuor de saxophones Equinox en concert avec les élèves de l’EMIPO Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Le quatuor de saxophones Equinox en concert avec les élèves de l’EMIPO Ornans, 5 mars 2022, Ornans. Le quatuor de saxophones Equinox en concert avec les élèves de l’EMIPO Centre d’Animation et de Loisirs 23, Rue de la Corvée Ornans

2022-03-05 – 2022-03-05 Centre d’Animation et de Loisirs 23, Rue de la Corvée

Ornans Doubs EUR 5 Les élèves saxophonistes auront le plaisir de partager la scène avec le Quatuor Equinox venant de Pontarlier. Beau moment de partage pour découvrir ou redécouvrir toutes les facettes du SAX !

Entrée soumise aux conditions sanitaires. emipo@orange.fr +33 9 77 37 66 02 https://emipo.fr/ Les élèves saxophonistes auront le plaisir de partager la scène avec le Quatuor Equinox venant de Pontarlier. Beau moment de partage pour découvrir ou redécouvrir toutes les facettes du SAX !

Entrée soumise aux conditions sanitaires. pixabay

Centre d’Animation et de Loisirs 23, Rue de la Corvée Ornans

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Centre d'Animation et de Loisirs 23, Rue de la Corvée Ville Ornans lieuville Centre d'Animation et de Loisirs 23, Rue de la Corvée Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Le quatuor de saxophones Equinox en concert avec les élèves de l’EMIPO Ornans 2022-03-05 was last modified: by Le quatuor de saxophones Equinox en concert avec les élèves de l’EMIPO Ornans Ornans 5 mars 2022 Doubs Ornans

Ornans Doubs