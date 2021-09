Bassens Eglise Saint-Pierre de Bassens Bassens, Gironde Le Quatuor de la Tour des Anges Eglise Saint-Pierre de Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Le Quatuor de la Tour des Anges

Eglise Saint-Pierre de Bassens, le vendredi 29 octobre à 20:00

Eglise Saint-Pierre de Bassens, le vendredi 29 octobre à 20:00

Quatre personnages décalés revisitent, avec enthousiasme et passion, un répertoire varié de standards inscrits dans la mémoire collective. De Beethoven à ABBA, en passant par le slam, Le Quatuor de la Tour des Anges présente avec modernité et finesse chacune de ses reprises. Soprano, alto, ténor, baryton pour une mixité des voix au service d’une qualité musicale et d’un lyrisme qui n’excluent surtout pas l’humour.

Sur inscription, Pass sanitaire obligatoire

Chansons à cappella et humour par la Compagnie Les Pièces Jointes

Eglise Saint-Pierre de Bassens
église saint pierre 33530 Bassens

2021-10-29T20:00:00 2021-10-29T22:00:00

