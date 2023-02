Le Quatuor Américain Auditorium – Conservatoire d’Hérouville, 10 février 2023, Hérouville-Saint-Clair .

Le Quatuor Américain

5 pl. François Rabelais Auditorium – Conservatoire d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair Calvados Auditorium – Conservatoire d’Hérouville 5 pl. François Rabelais

2023-02-10 20:00:00 – 2023-02-10 22:00:00

Auditorium – Conservatoire d’Hérouville 5 pl. François Rabelais

Hérouville-Saint-Clair

Calvados

Bedřich Smetana et Antonín Dvořák, les deux pères fondateurs de la musique tchèque, se sont rencontrés pour la première fois en 1865 au Théâtre Provisoire de Prague : le premier en était alors le chef principal que le second y jouait de l’alto dans l’orchestre de fosse.

Cela ne les a pas empêchés de devenir amis, unis dans leur volonté commune de participer à l’émancipation de leur patrie. Dans ce pays, dont un dicton affirme que Co Čech, to muzikant [tel Tchèque, tel musicien] et qui, selon Lorenzo da Ponte *, poussait « le génie musical au degré de perfection », la musique ne pouvait que jouer un rôle de premier plan dans la renaissance nationale. Smetana aborda le genre du quatuor à cordes à l’âge de 52 ans pour livrer avec De ma vie une bouleversante pièce autobiographique, alors que Dvořák, au (presque) même âge de 51 ans, compose dans la communauté tchèque de Spillville (Iowa) son douzième et antépénultième quatuor, le merveilleusement mélodique Quatuor Américain. Deux quatuors poussés à un même degré de perfection !

* le librettiste des trois opéras mozartiens Le Nozze di Figaro, Cosi fan tutte et Don Giovanni.

Source : Saison Musicale d’Hérouville

