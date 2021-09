Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Le Quatuor à cordes, tête d’affiche Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Quatuor à cordes, tête d’affiche Philharmonie de Paris, 5 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 5 octobre 2021

de 15h à 17h

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou sava… De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique. En contrepoint de la Biennale du quatuor à cordes programmée en janvier à la Philharmonie de Paris, ce collège retrace l’histoire de cette formation du XVIIIe siècle à nos jours : naissance du genre, évolution stylistique, grandes sphères géographiques et esthétiques, compositeurs fondamentaux seront à l’étude dans les différentes conférences. Jean-Pierre Bartoli est Professeur à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Ses publications sont principalement consacrées à l’évolution du langage musical des XVIIIe et XIXe siècles, à l’œuvre de Berlioz, à l’exotisme et l’orientalisme dans la musique. Co-éditeur du Dictionnaire Berlioz (Fayard) et auteur de L’Harmonie classique et romantique (Minerve), il a écrit en collaboration avec Jeanne Roudet L’Essor du romantisme : la fantaisie pour clavier de C.P.E. Bach à Franz Liszt (Vrin, 2013). Il collabore à l’édition complète de l’œuvre de Gabriel Fauré chez Bärenreiter, en ayant notamment publié des œuvres inédites pour piano du compositeur (2019). Attaché au maintien d’étroites relations entre la musicologie, la vie musicale et le grand public, il dirige les Concerts de midi de la Sorbonne dont il anime la présentation (www.concertsdemidi.fr). Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Animations -> Conférence / Débat Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

