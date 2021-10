Le Quatuor à cordes / Le quatuor à livre ouvert Philharmonie de Paris, 8 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 8 février 2022

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

En contrepoint de la Biennale du quatuor à cordes programmée en janvier à la Philharmonie de Paris, ce collège retrace l’histoire de cette formation du XVIIIe siècle à nos jours : naissance du genre, évolution stylistique, grandes sphères géographiques et esthétiques, compositeurs fondamentaux seront à l’étude dans les différentes conférences.

Maxime Joos, docteur en musicologie et titulaire de quatre premiers prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, est professeur de Culture musicale au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lille. Il est l’auteur de La Perception du temps musical chez Henri Dutilleux (L’Harmattan, 1999) et a dirigé l’ouvrage collectif Claude Debussy. Jeux de formes (Editions Rue d’Ulm, 2004). Il a, par ailleurs, participé aux Eléments d’esthétique musicale sous la direction de Christian Accaoui (Actes Sud/Cité de la musique, 2011) et à l’ouvrage en hommage à Célestin Deliège, Modernité musicale et musicologie critique, sous la direction de Robert Wangermée et de Valérie Dufour (Académie royale de Belgique, 2015). Un ouvrage collectif sur Boris de Schloezer auquel il a participé, sous la direction de Pierre-Henry Frangne et de Bernard Sève, est en préparation aux Presses Universitaires de Rennes (à paraître en 2022).

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

