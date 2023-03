Concert de chant en breton Le Quatro Baud Catégories d’Évènement: Baud

Concert de chant en breton Samedi 25 mars, 18h30 Le Quatro Gratuit Melig ha Milenig est un groupe de chanteur.se.s brittophones. Un ensemble de personnes vivant sur Baud et ses alentours et qui se rassemblent tous les lundis soirs pour chanter…

Guidés par Enora De Parscau, ces chanteurs enjoués (re)découvrent un répertoire de chants en breton assez large, des mélodies fredonnées par des anciens locuteurs du pays vannetais aux tonitruants plinns et gavottes du Centre Bretagne, ils ne se donnent pas de limites ! Le Quatro 3 avenue Jean Moulin 56150 Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T18:30:00+01:00 – 2023-03-25T19:30:00+01:00

©Ti ar Vro Bro Pondi

