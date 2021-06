Carvin Le Majestic Carvin, Pas-de-Calais LE QUATRIEME MUR Le Majestic Carvin Catégories d’évènement: Carvin

LE QUATRIEME MUR

Le Majestic, le vendredi 28 janvier 2022

Le Majestic, le vendredi 28 janvier 2022 à 20:00

Il fallait pouvoir rêver l’inconcevable… Puisque la guerre est folie, la paix devait l’être aussi. Dans son hôpital, Samuel Akounis a fait promettre à son meilleur ami de monter Antigone d’Anouilh en pleine guerre du Liban. Georges est parti à Beyrouth avec pour projet de faire jouer sur la ligne de démarcation un fils ou une fille de chaque camp. Il est parti main tendue à la paix mais la guerre lui a offert brutalement la sienne… De retour auprès de Sam, il raconte. Et comme il aime le théâtre, il rejoue aussi. Il se plonge à corps perdu jusqu’à revivre ces souvenirs magnifiques, poétiques et bouleversants.

7€, 4€ et gratuit – 16 ans

« Je vous propose de rejoindre la scène. Et on se tutoie.» Le Majestic rue du 8 mai 1945 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais

