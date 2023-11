JE T’AIME BANANE LE QUATRAIN Haute-Goulaine, 31 décembre 2023, Haute-Goulaine.

Haute-Goulaine,Loire-Atlantique

Une soirée inoubliable pour le Nouvel An avec la comédie « Je t’aime Banane » !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 22:30:00. EUR.

LE QUATRAIN Rue de la Basse Lande

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



An unforgettable New Year’s Eve with the comedy « Je t?aime Banane »!

¡Una Nochevieja inolvidable con el espectáculo cómico « Je t?aime Banane »!

Ein unvergesslicher Silvesterabend mit der Komödie « Ich liebe dich Banane »?

Mise à jour le 2023-11-20 par eSPRIT Pays de la Loire