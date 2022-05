Le Quatar Prix du Jockey Club Chantilly, 5 juin 2022, Chantilly.

Le Quatar Prix du Jockey Club Chantilly

2022-06-05 – 2022-06-05

Chantilly Oise

La 182ème édition du mythique Qatar Prix du Jockey Club, défi sportif réservé aux pur-sang de 3 ans.

Vivez une journée de compétitions sportives intenses, dont la course du Qatar Prix du Jockey Club, créé en 1836 et qui est l’un des plus anciens défis sportifs.

Les meilleurs pur-sang de la nouvelle génération des 3 ans tenteront d’accrocher à leur palmarès ce titre suprême, l’un des plus prestigieux en Europe.

Des animations gratuites comme le baptême de poney, manège carrousel, course en sac et pony hop face… dérouleront tout le long de la journée.

La 182ème édition du mythique Qatar Prix du Jockey Club, défi sportif réservé aux pur-sang de 3 ans.

Vivez une journée de compétitions sportives intenses, dont la course du Qatar Prix du Jockey Club, créé en 1836 et qui est l’un des plus anciens défis sportifs.

Les meilleurs pur-sang de la nouvelle génération des 3 ans tenteront d’accrocher à leur palmarès ce titre suprême, l’un des plus prestigieux en Europe.

Des animations gratuites comme le baptême de poney, manège carrousel, course en sac et pony hop face… dérouleront tout le long de la journée.

https://www.evenements.france-galop.com/fr/prixdujockeyclub

La 182ème édition du mythique Qatar Prix du Jockey Club, défi sportif réservé aux pur-sang de 3 ans.

Vivez une journée de compétitions sportives intenses, dont la course du Qatar Prix du Jockey Club, créé en 1836 et qui est l’un des plus anciens défis sportifs.

Les meilleurs pur-sang de la nouvelle génération des 3 ans tenteront d’accrocher à leur palmarès ce titre suprême, l’un des plus prestigieux en Europe.

Des animations gratuites comme le baptême de poney, manège carrousel, course en sac et pony hop face… dérouleront tout le long de la journée.

© villedechantilly

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-05-17 par