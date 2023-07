Le Musée Thomas Henry en 7 œuvres Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin, 2 août 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Visite guidée des collections permanentes : explorons ensemble le musée Thomas Henry à travers 7 œuvres du XVIe au XXe siècle

Tous publics

Durée : 1h

Sur réservation.

2023-08-02 16:30:00 fin : 2023-08-02 17:30:00. .

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Guided tour of the permanent collections: let’s explore the Thomas Henry museum together through 7 works of art from the 16th to the 20th century

General public

Duration: 1 hour

On reservation

Visita guiada a las colecciones permanentes: exploremos juntos el Museo Thomas Henry a través de 7 obras de los siglos XVI al XX

Público en general

Duración: 1 hora

Sólo con reserva previa

Führung durch die Dauerausstellung: Erkunden wir gemeinsam das Thomas-Henry-Museum anhand von 7 Werken aus dem 16. bis 20

Alle Altersgruppen

Dauer: 1 Std

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche