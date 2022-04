Le quartier vintage Aix-en-Provence, 13 mai 2022, Aix-en-Provence.

Le quartier vintage Rue Piétonne 59 Boulevard De la République Aix-en-Provence

2022-05-13 10:00:00 – 2022-05-13 18:30:00 Rue Piétonne 59 Boulevard De la République

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

5 5 Après deux éditions réussies, l’événement revient réunissant le meilleur des vintage selles, upcyclers et créateurs venus de la France entière !



Au programme :

➜ 30 exposants MODE I DÉCO I BIJOUX I BEAUTÉ

➜ Ateliers DIY

➜ Concerts live

➜ Espace détente et dégustation

➜ Food truck by Mana

Au coeur du printemps, aux portes de l’été, la 3ème édition du Quartier Vintage débarque pour la première fois au mois de mai à Aix-en-Provence !

event.ruepietonne@gmail.com +33 6 37 96 11 82 https://www.rue-pietonne.com/event-rp/2022/5/13/le-quartier-vintagenbsp-3me-dition

dernière mise à jour : 2022-03-30 par