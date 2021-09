Le quartier Saint Marc : la campagne à la ville Centre de conférences, 2 octobre 2021, Orléans.

Autrefois recouvert de vergers, ce quartier très prisé des Orléanais qui désiraient faire une escapade à la campagne s’est densifié avec l’arrivée du train au milieu du 19e siècle. Aujourd’hui ce quartier reste très recherché par les Orléanais, qui viennent y chercher la sérénité et le calme apporté par la végétation tout en étant proche des commodités de la ville. Nous vous proposons de venir explorer une partie de ce quartier qui se développe autour de la rue Saint Marc. **Lieu de départ : Devant le Centre de Conférence – place du 6 juin 1944** Achat des billets auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme : place du Martroi à Orléans Protocole sanitaire: • Port du Masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans • Cette visite/balade est équipée d’audiophone PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE SUR LES VISITES : En lien avec l’évolution de la situation sanitaire, les visites et balades sont soumises à présentation d’un Pass sanitaire soit : attestation de vaccination complète OU test PCR négatif de moins de 72 heures OU test antigénique négatif de moins de 72 heures. Vous êtes invités à vous présenter quelques minutes avant l’heure du début de la visite afin de faciliter le contrôle. Ecouteurs en vente à l’Office de tourisme : 1,50 euros, à conserver et à réutiliser (non compris dans le coût du billet). Vous pouvez vous munir de votre casque ou de vos écouteurs audio personnels, les prises jack sont standard. Pour les personnes équipées d’un appareil auditif (position T) une boucle magnétique est à votre disposition. Merci d’en faire la demande lors de votre réservation à la billetterie. Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades : PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an. En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

Plein tarif : 7,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Gratuit (sur justificatif) : -18 ans, étudiants, personnes à handicap et 1 accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérent au PASSé-simple / Adhésion PASSé-Simple : 15€

