Le quartier Richelieu dans les archives de la Commission du Vieux Paris (1897- 2020) : entre histoire de l’architecture et archéologie Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,salle Walter Benjamin, 18 mars 2022, Paris.

Le quartier Richelieu dans les archives de la Commission du Vieux Paris (1897- 2020) : entre histoire de l’architecture et archéologie

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, le vendredi 18 mars 2022 à 10:30

Les fonds d’archives de la Commission du Vieux Paris sont d’une richesse inestimable. Depuis la création en 1897 de cette commission municipale mixte, composée d’experts indépendants et d’élus, et jusqu’à nos jours, relevés photographiques, chantiers de fouilles archéologiques, expertises historiques et débats patrimoniaux permettent de suivre l’évolution des quartiers parisiens. Le Département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de la Ville de Paris (DHAAP), service municipal créé en 2004 pour assurer le secrétariat permanent de la CVP et pour assurer la surveillance des risques archéologiques dans la capitale, a fait l’expérience, pour le projet Richelieu, de sonder l’ensemble de ses ressources et de ses outils à l’échelle du quartier. **Intervenants** Julien Avinain (DHAAP/DAC) et Pauline Rossi (DHAAP/DAC) _______ **À propos de ce séminaire :** Un premier cycle de séminaires intitulé « Richelieu. Histoire du quartier : état des lieux » en 2018-2019 a permis de poser les bases de ce projet de recherche, et d’en définir les axes majeurs. Les intervenants ont mis en évidence les principaux éléments ayant façonné le quartier du xviie siècle à 1900, telle la question de l’évolution et de l’occupation des rues, des passages couverts, ou des activités liées aux commerces et aux banques. S’en est suivie une présentation des sources utiles à la documentation du quartier, issues des collections de l’INHA, du Louvre et de la BnF. En 2021, le séminaire poursuit ces réflexions en parallèle du lancement de la seconde phase du projet, qui débute avec une analyse des corpus iconographiques conservés dans les institutions parisiennes. La ville étant constamment accompagnée par sa représentation graphique et imprimée, il s’agit de sélectionner, numériser et agréger ces documents (photographies, cartes postales, dessins d’architecture, gravures de mode, menus, jetons, prospectus et affiches publicitaires, etc.). Ce croisement entre des sources de différentes natures permet de créer un récit historique, et de livrer des informations sur l’état du quartier à une période donnée. Les séances prévues iront dans ce sens, et permettront d’ouvrir des perspectives nouvelles concernant l’exploitation de ces types de documents dans l’étude des villes. **En partenariat avec l’École nationale des chartes (ENC), le Centre allemand d’histoire de l’art (DFK Paris), la Bibliothèque nationale de France (BnF), l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le Centre André Chastel, et avec le soutien de la Banque de France** **Comité scientifique** Philippe Chevallier (BnF), Philippe Cordez (DFK Paris), Isabella Di Lenardo (EPFL), Alexandre Gady (mission de préfiguration du musée du Grand Siècle), Olivier Jacquot (BnF), Frederic Kaplan (EPFL), Thomas Kirchner (DFK Paris), Elsa Marguin-Hamon (ENC), France Nerlich (INHA), Gennaro Toscano (BnF) **Programme de recherche** « Richelieu. Histoire du quartier » (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art et Histoire de l’art mondialisée)

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation d’un pass sanitaire valide.

Séminaire

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,salle Walter Benjamin 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T10:30:00 2022-03-18T12:30:00