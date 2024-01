Miao Hui (Nouvel An chinois) Le quartier libre au Citadelle Lille, samedi 10 février 2024.

Miao Hui (Nouvel An chinois) Venez célébrer l’année chinoise du dragon ! 10 et 11 février Le quartier libre au Citadelle Entrée libre, Regarder le spectacle gratuitement

Début : 2024-02-10T12:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T12:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

Cette année 2024 est l’année du Dragon et nous célébrons ensemble le Nouvel An chinois. Le célèbre présentateur franco-chinois, M. Julien Gaudfroy animera l’événement, ainsi que des chants mongols, du kung-fu chinois, de la danse chinoise et d’autres programmes. En outre, une marche chinoise de deux jours présentera de la calligraphie chinoise, du thé, des costumes et de l’artisanat chinois, ainsi que du bubble tea, des desserts chinois, des buns, des raviolis chinois, des brochettes d’agneau et d’autres délices chinois. Vous êtes les bienvenus pour célébrer le Nouvel An chinois avec nous !

Le quartier libre au Citadelle Esplanade du Champ de Mars, 1 All. des Marronniers, 59800 Lille Lille Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

