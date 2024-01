Le Quartier latin, terre des salles obscures Bibliothèque André Malraux Paris, vendredi 26 avril 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 ou à bibliothèque.andre-malraux@paris.fr

Lors de cette conférence d’Axel Huyghe, venez découvrir l’histoire du quartier parisien le plus densément peuplé en cinémas.

Dans les années 1950 et durant les deux décennies suivantes, les salles de cinéma ouvrent les unes après les autres dans le Quartier latin. La clientèle étudiante et intellectuelle se tourne vers ce nouveau centre cinématographique parisien où les « mini-salles » prolifèrent et les « multisalles » transforment l’exploitation cinématographique.

Retour sur l’histoire des cinémas du Quartier latin, véritable Babylone de la cinéphilie.

Axel Huyghe est le co-fondateur du site salles-cinema.com et l’auteur de trois ouvrages sur le sujet dont Le Saint-André-des-Arts, désirs de cinéma depuis 1971, publié en 2021 aux Éditions L’Harmattan.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme

Arnaud Chapuy