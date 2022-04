Le quartier du Roule et le jardin public, 22 mai 2022, .

Le quartier du Roule et le jardin public

2022-05-22 – 2022-05-22

La RN 13, la Divette et les voies ferrées se côtoient dans un même passage entre la Montagne du Roule et le coteau de La Fauconnière. Ce fut un temps la seule entrée de la ville. De part et d’autre de la vallée, cette ballade, qui s’achève au Jardin public, permet notamment de pointer des traces et éléments de patrimoine ayant contribué au développement des ports, de l’arsenal et donc de la ville.

La configuration de ce quartier lui confère un caractère peu banal, pittoresque.

Parking ouest de la gare au pied des escaliers.

