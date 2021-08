Pessac Quartier du Casino Gironde, Pessac Le quartier du casino, un bijou en cœur de ville Quartier du Casino Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Quartier du Casino, le samedi 18 septembre à 11:00 Gratuit. Réservation : Kiosque culture & tourisme. Rendez-vous à l’angle des avenues Alexandre Jaubert et Jean Jaurès.

Un écrin architectural, propice à la flânerie, où fleurissent de magnifiques villas Belle Epoque construites autour d’un éphémère casino, à découvrir en compagnie des habitants du quartier. Quartier du Casino Avenue Alexandre Jaubert, 33600 Pessac Pessac Casino Gironde

